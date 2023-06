Missão de paz africana a Moscovo fracassou. Putin diz que é a Ucrânia que recusa negociações

As expectativas eram baixas e confirmaram-se. A missão de paz africana enviada a Kiev e São Petersburgo fracassou. Vladimir Putin disse aos sete líderes africanos que são os ucranianos que rejeitam qualquer negociação. A missão saiu da Rússia sem qualquer promessas de prolongamento do acordo dos cereais, com o Kremlin a dizer que é praticamente certo que não vai ser renovado.