Mohammad Mokhbar: o homem em quem todo o mundo põe os olhos

O vice-presidente do Irão, Mohammad Mokhbar, vai assumir a liderança do país até se realizarem as novas eleições, que têm de ser marcadas em 50 dias. A morte de Ebrahim Raisi deixa a nu um país que já vivia em tensão e que Mokhbar quer agora acalmar, garantindo que a morte de Raisi em nada vai interferir com as instituições do país.