Último dia da visita do Papa a Bruxelas marcado pela missa solene, presidida por Francisco, que contou com a presença de 40 mil pessoas, no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.

Na homilia, o Sumo Pontífice recordou a importância de denunciar e condenar os abusos sexuais, por parte da Igreja Católica.