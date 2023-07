Montanha-russa fecha nos EUA após divulgação de vídeo com pilar rachado

Uma montanha-russa num parque de diversões de Charlotte, Carolina do Norte, nos EUA, foi fechada depois de um visitante reparar numa fissura, numa das vigas de aço que suporta aquela atração.

Preocupado, Jeremy Wagner gravou um vídeo do percurso na “Fury 325”, no parque de diversões Carowinds, na sexta-feira. As imagens mostram um pilar rachado, cuja quebra parece expandir-se à medida que os passageiros passam a esquina.

Wagner assegura à CNN que alertou os responsáveis do parque para a situação, e terá ligado para os bombeiros locais. Cerca de 10 minutos depois, contactaram-no a avisar que a montanha-russa tinha sido encerrada. O visitante conta ainda que a filha e a sobrinha fizeram seis vezes o percurso.

Um email foi enviado pela equipa do Carowinds à CNN, onde esta anuncia o encerramento da atração e garante que todas são diariamente inspecionadas.

De acordo com o site oficial do parque de diversões, “Fury 325” é a montanha-russa mais comprida da América do Norte, atingindo uma velocidade de 95 milhas por hora.