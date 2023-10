Montenegro acha que Passos Coelho podia dedicar-se à universidade. "O meio académico português não está a tirar partido dele"

Luís Montenegro, em entrevista no CNN Town Hall desta segunda-feira, garantiu que Passos Coelho é "um ativo" na vida política mas que devia investir na vida académica. "Está habilitado a fazer tudo na vida política e muita coisa na vida privada, incluindo na vida universitária", diz o líder do PSD, recusando depois estar a tentar arranjar um trabalho no ensino a Passos Coelho para o próprio Montenegro ter caminho livre na política