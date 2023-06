O PSD enviou quarta-feira um requerimento com 15 perguntas a António Costa sobre a atuação do SIS na recuperação do portátil de Frederico Pinheiro. O presidente dos sociais-democratas lamenta que o primeiro-ministro tenha enviado essas respostas para a comunicação social sem as ter enviado primeiro para o Parlamento

Costa decide não esclarecer se houve telefonema entre Galamba e Mendonça Mendes sobre a intervenção do SIS (nem esclarece se houve validação dessa intervenção)