Montenegro comprou apartamento com cheque de 380 mil euros da conta do BCP que declarou à Entidade para a Transparência

Este cheque consta da própria escritura feita em novembro do ano passado, altura em que Luís Montenegro decidiu comprar o andar debaixo no mesmo prédio onde já tinha adquirido outro um ano antes, em nome dos filhos. Estas informações contrariam noticias veiculadas na imprensa na manhã desta terça-feira. Atualmente, o primeiro-ministro está hospedado no hotel Epic Sana enquanto decorrem obras para juntar os dois apartamentos.