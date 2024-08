Montenegro convidou Marcelo para ir ao Santa Maria: e acabou a atirar culpas ao governo anterior

O Governo e o Presidente também quebraram o silêncio sobre a crise nas urgências do SNS. Marcelo Rebelo de Sousa visitou o hospital de Santa Maria ao lado do primeiro-ministro, mas recusou a ideia de que está a levar o Governo ao colo. Sobre a situação real dos hospitais, o Governo reconhece que nem tudo está a correr bem, mas reafirma que se o plano de emergência não funciona melhor é por culpa do anterior executivo.