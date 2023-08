Montenegro: “Costa é o campeão dos impostos” que dá “tostões” aos portugueses

O presidente do PSD Luís Montenegro acusa António Costa é o “recordista dos impostos” e que está a dar aos portugueses “tostões” quando arrecada o “Euromilhões”. Críticas deixadas na Festa do Pontal, no Algarve que marca a rentrée politica do PSD.

Luís Montenegro propõe uma redução do IRS já para este ano para todos os escalões, exceto o último, na ordem dos 1200 milhões de euros. Sugere ainda menos impostos para os jovens até aos 35 anos e uma atualização dos escalões do IRS consoante a inflação.