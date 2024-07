Montenegro disponível para negociar orçamento do Estado mas sem "simular negociações"

Luís Montenegro garantiu que "prefere ir embora" a falhar os compromissos que assumiu perante o país. Foi esta a resposta de Luís Montenegro aos problemas que a oposição tem levantado para aprovar o próximo Orçamento do Estado, considerado o teste decisivo do atual governo. Luís Montenegro afirma estar disponível para aproximar posições com outros partidos para garantir a aprovação do Orçamento, mas não a qualquer custo. O PS responde que também tem compromissos com os eleitores, enquanto o Chega se distancia para já de ambos.