Montenegro foi a Belém deixar um aviso sobre a data das eleições europeias

O líder do PSD, Luís Montenegro, reuniu-se esta terça-feira com o Presidente da República em Belém para transmitir a preocupação do partido com o facto de Portugal ser hoje dois países - o país dos "powerpoints do Governo" e o "país da vida real" de muitos portugueses que enfrentam dificuldades financeiras.

Montenegro deixou ainda um aviso a Marcelo Rebelo de Sousa a propósito da data das eleições para o Parlamento Europeu, que, segundo o líder dos sociais-democratas, estão previstas para o dia 9 de junho de 2024.