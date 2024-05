O Governo cumpre este domingo 30 dias em exercício de funções e Luís Montenegro garante que está preparado para correr até ao fim da maratona e cumprir os quatro anos de mandato.

A garantia foi dada pelo próprio, durante um jantar em Espinho com atletas olímpicos, no qual o primeiro-ministro afirmou ainda que o espírito olímpico vai servir de inspiração aos membros do executivo.