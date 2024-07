Montenegro, mesmo ausente, viu "postura cordial" dos partidos a negociar OE2025

Apesar de não ter estado presente no arranque das negociações com os partidos sobre o próximo Orçamento do Estado, o primeiro-ministro quis que se soubesse que acompanhou tudo de perto. Luís Montenegro está doente, mas, agora que se fala em sinais de abertura, sobretudo por parte do PS, para a eventual viabilização do orçamento, o primeiro-ministro destacou a postura "construtiva" dos partidos.