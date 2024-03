Montenegro mostra “uma dose de ingenuidade em relação ao real perigo da extrema-direita”

Em Lisboa, o porta-voz do Livre voltou a alertar para os perigos da extrema-direta, tendo deixado uma mensagem ao líder do PSD e representante da Aliança Democrática: “Não há nenhum exemplo recente de um centro-direita que tenha dado a mão à extrema-direita que não acabe com o braço devorado”. Para Rui Tavares, Luís Montenegro tem mostrado “uma dose de ingenuidade em relação ao real perigo da extrema-direita”.