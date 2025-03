Montenegro não cumpriu o que prometeu: documentação das obras à sua casa não foi entregue na totalidade à PJ

Estão relançadas dúvidas sobre as obras na casa do primeiro-ministro em Espinho. Na última campanha eleitoral, Luís Montenegro mostrou em público um dossiê que iria entregar à Polícia Judiciária para esclarecer todas as questões. O semanário Expresso afirma que a documentação não chegou, afinal, a ser entregue na totalidade aos investigadores.