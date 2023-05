Montenegro visitou o mercado tradicional e testemunhou que o IVA zero não está a ter efeito: "Em alguns casos os preços até subiram"

O líder do PSD visitou esta terça-feira o comércio local da Brandoa no âmbito da iniciativa “Sentir Portugal”, um compromisso assumido por Luís Montenegro no 40.º Congresso dos sociais-democratas de passar uma semana por mês nos diferentes distritos do país.

A propósito desta visita, Luís Montenegro assinalou a “coincidência” de visitar o mercado tradicional no mesmo dia em que a medida do IVA zero num cabaz de alimentos essenciais entra em vigor. No final, o líder dos sociais-democratas disse aos jornalistas que não ficou surpreendido por ver que a medida não está a ter efeitos.