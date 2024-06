André Ventura acusa o primeiro-ministro de estar em constante campanha eleitoral e de não governar o país, e recusa ainda estar ao lado do Partido Socialista, como defende Luís Montenegro.

Montenegro deixou o repto ao PS e Chega para que se juntem ao Governo e não alinhem numa oposição ao país. As palavras do primeiro-ministro também desagradaram aos socialistas que acusam o Executivo de enganar os portugueses num jogo do faz de conta.