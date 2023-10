É um dos regressos mais aguardados na televisão portuguesa. A série que marcou diferentes gerações em Portugal regressa esta segunda-feira

Com o regresso dos Morangos com Açúcar voltam caras conhecidas, mas também muitos jovens actores. A série vai contar com a presença de vários atores históricos dos morangos, mas também com um vasto leque de jovens atores como Margarida Corceiro, Madalena Aragão e Vicente Gil. Uma parceria entre a TVI e a Amazon Prime Video.