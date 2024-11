Já há suspeita de 10 mortes relacionadas com atrasos no atendimento do INEM.

Depois dos casos conhecidos em Pombal e Leça da Palmeira, ontem à noite morreu um homem de 84 anos, que se tinha engasgado num restaurante há uma semana em Mogadouro.

Em todos os casos, bombeiros e familiares dão conta de não terem sido atendidos pelo CODU ao longo de muito minutos, até horas.