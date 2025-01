Morte de Odair Moniz: agente da PSP ouvido no IGAI em processo disciplinar

Cumpriu-se mais um passo no caso da morte de Odair Moniz, no bairro da Cova da Moura, ocorrida em outubro. O polícia que efetuou o disparo fatal foi ouvido na Inspeção-Geral da Administração Interna. Isto porque, além do processo-crime, em que está indiciado de homicídio, é igualmente visado num processo disciplinar sobre a atuação naquela noite.