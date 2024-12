Mortes por falhas no INEM: inquérito arquivado sem sequer ouvir instituto de emergência médica

O Ministério Público arquivou o inquérito a uma das mortes alegadamente relacionadas com as falhas do INEM, sem sequer ter ouvido o instituto de emergência médica. De acordo com o Observador, em causa está a morte de um homem de 95 anos em Ansião a 4 de novembro, dia em que à greve dos técnicos do INEM se juntou a paralisação da administração pública.