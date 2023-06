"Mostrámos como devia ter sido o dia 24 de fevereiro de 2022". Prigozhin quebra o silêncio após a rebelião na Rússia

Pela primeira vez desde a retirada do grupo Wagner da Rússia, Yevgeny Psrigozhin quebrou o silêncio e diz que ninguém acordou assinar um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia.

Num áudio divulgado no Telegram, o líder do grupo Wagner revela que foi um ataque com mísseis e helicópteros, por parte das tropas russas contra os mercenários, o que motivou a entrada dos soldados na Rússia. Explica ainda que o objetivo era evitar a destruição do grupo.

Prigozhin considera que a marcha revelou problemas sérios de segurança no país e diz que a retirada só aconteceu para evitar que fosse um banho sangue de soldados russos.

O líder do Wagner revela ainda que o grupo estava condenado a deixar de existir no próximo dia 1 de julho.