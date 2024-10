Motorista atingido com cocktail molotov com queimaduras graves na cabeça, rosto e mãos

Os motins repetiram-se pela terceira noite consecutiva e atingiram sete concelhos da grande Lisboa. O episódio mais grave ocorreu em Loures. Jovens encapuzados atacaram um autocarro com o motorista no interior. O homem de 41 anos foi atingido com um cocktail molotov e saiu em chamas do veículo. Encontra-se em estado grave na unidade de queimados do Hospital de Santa Maria.