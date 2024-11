Movimento 4B ganha cada vez mais adeptas nos EUA. Mas o que é?

"Movimento 4B" diz-lhe alguma coisa? Se não diz, pesquise, porque, nas últimas 48 horas, este movimento tornou-se num dos temas mais procurados no Google. Trata-se de uma corrente feminista que renega sexo com homens e renuncia à maternidade e ao casamento. Este movimento surgiu na Coreia do Sul e desde a vitória de Donald Trump não tem parado de ganhar adeptas nos EUA.