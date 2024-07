MP pede prisão para três dos quatro arguidos no caso das agressões a imigrante em Olhão

Decorreram esta quarta-feira no tribunal de Faro as alegações finais do julgamento dos jovens acusados de agredir e roubar várias pessoas em Olhão - entre elas um imigrante nepalês. O Ministério Público pede penas de prisão para três dos quatro arguidos. Estão em causa vários crimes de roubo e ofensas à integridade física qualificada.