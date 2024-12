Mulher acusada de violência doméstica agravada em Évora - as vítimas são a filha bebé e a mãe

Uma mulher de 27 anos está acusada do crime de violência doméstica agravado contra a filha bebé, que tem menos de dois anos, e crime de ofensa à integridade física qualificada contra a mãe de 55. A suspeita foi proibida de se aproximar das vítimas e perdeu a guarda da filha, que está agora com a avó. O caso está sob investigação do DIAP de Évora.