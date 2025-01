Mulher barrica-se com os filhos em casa na Cova da Moura. PSP obrigada a arrombar a porta

Uma mulher barricou-se em casa com os filhos, de 5 e 10 anos, na Cova da Moura, o que obrigou a Polícia de Segurança Pública (PSP) a arrombar a porta. Segundo as autoridades, a suspeita estava descompensada e a denúncia partiu de vizinhos que acusavam a mãe de não alimentar as crianças há mais de 24 horas.