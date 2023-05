Mulher de Boaventura Sousa Santos faz parte da comissão de ética do Centro de Estudos Sociais

As investigadoras que acusaram Boaventura Sousa Santos de assédio sexual e moral sentiram-se inibidas e não denunciaram os casos à comissão de ética do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra porque a mulher do sociólogo faz parte dessa mesma comissão. Entretanto, foi cancelada uma palestra onde o sociólogo iria participar, no Porto.