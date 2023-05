Fernando Medina diz que não nomeou a mulher de João Galamba para o Ministério das Finanças. As declarações foram feitas em resposta a uma questão levantada pelo deputado do Chega Rui Afonso, na sequência de uma notícia avançada pela TVI (do mesmo grupo que a CNN Portugal).

O nome de Laura Cravo surge em vários documentos oficiais do Ministério como chefe do departamento de Serviços Financeiros, desde a saída do anterior diretor.