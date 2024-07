Mulher detida por agredir o companheiro e morder um agente da PSP em Ovar

Uma mulher de 42 anos agrediu o companheiro na via pública, no passado sábado, em Ovar - num caso em que existe um histórico de violência doméstica, com queixas de ambas as partes. A agressora manteve um comportamento hostil após a chegada das autoridades, acabando mesmo por morder um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), que teve de receber assistência.