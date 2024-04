Mulher mata companheiro à facada em Olhão

Uma mulher de 37 anos é a principal suspeita da morte do seu companheiro de 50 anos. Com uma faca de cozinha de 20 centímetros, a mulher desferiu uma facada nas costas da vítima. Tudo aconteceu ontem às 13h30, em Olhão. O alerta foi dado pelo vizinho da vítima e quando os Bombeiros Sapadores de Olhão chegaram ao local o homem estava caído no chão em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito foi dado pelo médico da VMER de Faro. A suspeita fugiu do local mas entregou-se este sábado pelas 09h30 na PSP de Olhão, foi levada para a PJ de Faro para ser ouvida.