Mulher morre em casa após AVC por falta de meios de socorro

Em janeiro, uma mulher de 59 anos, em Vendas Novas, no distrito de Évora, morreu vítima de um AVC porque não foi socorrida devido à falta de meios disponíveis. A mulher foi declarada morta ainda em casa, e com a assistência a chegar mais de uma hora e meia depois do primeiro contacto. O INEM já confirmou a falta de meios mas ainda não foram dadas explicações à família.