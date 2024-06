Mulher vivia no meio da sujidade, com quilos de lixo e 40 animais em casa - cães, gatos, galinhas e até uma ovelha

Uma mulher de 60 anos viveu vários meses no meio do lixo e com 40 animais no interior da habitação que arrendava em Castelo Branco. Cães, gatos, galinhas e até uma ovelha. A inquilina tinha mais de um ano de rendas em atraso, mas a gravidade da situação em que vivia só foi descoberta quando foi assistida no hospital.