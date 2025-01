"Musk quer mesmo destruir as democracias, começando pela Europa, e faz isso através das redes sociais"

Miguel Sousa Tavares não tem dúvidas de que Elon Musk "quer destruir as democracias, começando pela Europa". O comentador analisa as declarações do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no Fórum Económico Mundial, em Davos, onde atacou os magnatas das redes sociais, pedindo-lhes que "sejam responsabilizados pelo incumprimento das regras nas suas plataformas"

Miguel Sousa Tavares explica porque concorda com estas declarações de Pedro Sánchez, argumentando que as redes sociais são hoje uma forma de manipulação política com grandes riscos para a democracia.