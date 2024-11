Na calada da noite, o almirante Gouveia e Melo reuniu-se com o ministro da Defesa

Até ao momento ninguém confirmou se este encontro foi para discutir uma eventual candidatura do almirante a Presidente da República. Na manhã desta quarta-feira, Nuno Melo esteve numa cerimónia militar com Marcelo Rebelo de Sousa. Os dois recusaram falar do assunto. O ministro da Defesa limitou-se a dizer que é suposto ter muitos assuntos a tratar com o almirante.