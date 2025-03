"Na conversa com Zelensky, há um certo sabor a extorsão" por parte de Trump: primeiro quis os minerais, agora quer as centrais nucleares ucranianas

No Global desta semana, Paulo Portas analisa as conversações entre os representantes dos EUA, Rússia e Ucrânia para um cessar-fogo imediato. O comentador diz ter notado “um certo sabor a extorsão” por parte de Donald Trump durante a conversa com Volodymyr Zelensky, já que os EUA manifestaram agora interesse em gerir as centrais nucleares ucranianas, depois de terem sugerido um acordo de extração dos minerais raros ucranianos.