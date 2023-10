Na iminência da ofensiva israelita, palestinianos rumam ao sul da faixa de gaza. Pelo menos 12 já morreram a tentar fugir

As bombas e os mísseis israelitas não param de fustigar a Faixa de Gaza, na maior campanha de bombardeamentos de sempre contra o território palestiniano. Israel tinha imposto um prazo de 24 horas, até à manhã deste sábado, para que mais de um milhão de pessoas abandonassem a cidade de Gaza e todo o norte da Faixa, depois disse que os habitantes tinham até às 16:00 para rumarem a sul através de duas estradas supostamente seguras. O Hamas diz que as vias não são seguras. É que pelo menos 12 palestinianos foram mortos no bombardeio de colunas de carros e camiões de deslocados em fuga.