Na íntegra: António Costa, a entrevista à TVI / CNN Portugal

Quem perdeu "uma boa oportunidade de gerir a estabilidade"? Marcelo. Quem é culpado da "dissolução do Parlamento"? Marcelo. Quem é culpado de ir contra "o próprio Conselho de Estado"? Marcelo? Quem é culpado da "crise" em curso? Marcelo. Costa responsabiliza o Presidente e fica à espera de ver como é que os portugueses vão julgar o chefe do Estado. E Costa diz que ele próprio teria ficado à espera para decidir se se demitia ou não mas que não o deixaram: culpa "um parágrafo acrescentado" num comunicado da Procuradoria-Geral da República mas admite que ponderaria demitir-se também devido aos 75.000€ em dinheiro vivo encontrados no gabinete do seu chefe de gabinete, Vítor Escária. Vídeo na íntegra