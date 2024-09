Nacionalização da Efacec vai custar mais de 500 milhões de euros, alerta Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas realizou uma avaliação da nacionalização da Efacec, alertando que o processo pode custar ao Estado mais de 500 milhões de euros e que os objetivos previstos não foram cumpridos. O Governo considera que o tema deve ser debatido no Parlamento. À saída do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência comentou o impacto financeiro da Efacec nas contas públicas e reforçou que a discussão política deve ser conduzida no Parlamento.