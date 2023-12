Nada é "normal" no caso das gémeas luso-brasileiras. "É a última coisa que o país precisava", diz Sousa Tavares

Na 5ª Coluna, Miguel Sousa Tavares analisa o caso das gémeas luso-brasileiras. "Há coisas demasiado estranhas, como o processo rapidíssimo demais no consulado", diz o comentador da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), que considera que "não é normal" o avançar do tratamento mesmo com o parecer negativo da equipa médica ou Marcelo não se lembrar.

Miguel Sousa Tavares afirma que o país precisa de um esclarecimento. "Independentemente de se processo foi legal ou não, se há um tratamento de privilegio há uma discriminação grave", acusa.