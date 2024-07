Não aparece no GPS e não tem código postal. Aqui moram 160 famílias prestes a ser despejadas

O prazo de despejo está a esgotar-se para uma centena de famílias no Monte da Caparica. Vivem no bairro ilegal da Penajóia e receberam ordem de despejo por parte do IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana). A maioria destas pessoas não tem plano para o que fazer já daqui a dois dias, com o prazo a acabar a 10 de julho.