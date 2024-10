"Não clicar em links, desconfiar sempre": saiba como se proteger dos ciberataques e fugas de dados

Está a circular pela internet um documento com mais de 12 mil credenciais de acesso ao Portal das Finanças com os respetivos números de contribuinte e palavras-passe. O Governo acredita que esta fuga de informação não está relacionada com o ciberataque da semana passada aos serviços da AMA, mas os especialistas recomendam algumas medidas para salvaguardar a segurança dos seus dados.