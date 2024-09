O mais perigoso dos fugitivos de Vale de Judeus, e o provável cérebro do plano, é Rodolfo Lohrmann. Em 2001, o grupo liderado por “El russo” raptou Cristian Schaerer​, um jovem de 21 anos, no norte da Argentina, forçando os pais a pagar 300 mil dólares pelo resgate do filho que acabaram por não recuperar.

A fuga do criminoso do Estabelecimento Prisional em Alcoentre deixou agora sem esperança a mãe do sequestrado.