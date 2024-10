No seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional, 5.ª Coluna, Miguel Sousa Tavares revela que não discorda do autarca de Loures, que defendeu que os criminosos que destruíram património público no município em revolta pela morte de Odair Moniz não devem ficar impunes.

"Eu acho que a questão, do ponto de vista legal, como foi proposto, não tem viabilidade alguma. Do ponto de vista político, merece discussão", defende o comentador da TVI.