"Não é bom sinal o tom com que o Irão está a pressionar o Hezbollah, nem a ida de Lavrov a Teerão": Paulo Portas

Paulo Portas, no seu espaço de opinião "Global", alerta para o facto de o conflito no Médio Oriente ter dado na última semana mais motivos de preocupação do que de esperança.

Por um lado, afirma o comentador no Jornal Nacional da TVI, a Conferência do Cairo pela paz "falhou" - ou por ter tido "países a mais" ou "tempo a menos" e confirmou "a posição inultrapassável do Egito como mediador e parceiro de uma solução futura".

Também a nível militar, outra situação vista por Portas como "preocupante", foi o facto de a Marinha norte-americana ter intercetado pelo menos três mísseis vindos do Iémen em direção a Israel.