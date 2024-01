O Livre quer fazer parte de um futuro acordo de governo à esquerda e Rui Tavares lembra aos eventuais parceiros que, para fazer isso, não é preciso “inventar a roda”. O líder do Livre acredita que, pela primeira vez, o partido vai conseguir a eleição de um grupo parlamentar.

Os objetivos eleitorais para as legislativas foram traçados durante o décimo terceiro congresso do partido, na cidade do Porto.