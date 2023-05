Não é só em Portugal: Jacques Rodrigues está também na mira da justiça brasileira

O presidente do Grupo Impala, que foi detido por uma alegada fraude de 100 milhões de euros e que só evitou a prisão preventiva porque pagou 500 mil euros de caução, está também a braços com a justiça do Brasil.

Jacques Rodrigues tem um rasto imenso de dívidas do outro lado do Atlântico. No Brasil, os negócios não eram revistas, mas imobiliário e, por causa disso, até uma das filhas e o genro tiveram de fugir para Portugal, tudo sem qualquer ajuda de Jacques, com quem acabaram mesmo por cortar relações.