Não é só o croquete de Sónia Tavares. Há outra polémica com o Rock in Rio

O primeiro fim de semana de Rock in Rio foi recebido com críticas pelos moradores e comerciantes do Parque das Nações, que viram a circulação condicionada na Via do Oriente durante quase todo o dia, sábado e domingo. Os proprietários de restaurantes já contam prejuízos e temem que a situação se repita no próximo fim de semana do festival. Tudo isto depois da polémica expulsão de Sónia Tavares da zona VIP do festival.