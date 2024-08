Não é só o incêndio que afeta Ponta do Sol. Agora, há escassez de água

Na Ponta do Sol, onde uma frente de fogo permanece ativa, surge um novo problema: a escassez de água. O concelho madeirense ativou o plano de contingência e a população está a poupar água para garantir que não falte no combate às chamas. No entanto, em algumas zonas, já houve interrupções no abastecimento de água nas torneiras, aumentando a preocupação entre os moradores.