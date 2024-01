Nuno Melo, a chegar ao local da Convenção da Aliança Democrática este domingo, recusou comentar as críticas do Chega quanto à viabilização de um eventual governo minoritário do PS por parte da Aliança Democrática.

O líder do CDS disse apenas que "só não está claríssimo para quem não tem mínimos de capacidade interpretativa”, garantindo que não está "arrependido".